كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - بالفيديو.. موقف استاد القاهرة من سوبر الأهلي والزمالك

عامر حسين

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن تأجيل انطلاق كأس الأمم الإفريقية لمدة أسبوع، أمر يؤثر بالسلب على مشوار بطولة الدوري المصري.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي كان من المقرر أن تنطلق يوم 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل قبل أن يتم الاقتراح بتأجيلها لمدة أسبوع.

وتابع حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر "قناة النهار": "في حالة وصول الأهلي والزمالك لنهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية سيزداد الأمر صعوبة ".

وواصل: "منتخب مصر من المفترض أن يعسكر قبل بطولة كأس امم إفريقيا بـ15 يومًا، فبالتالي سيكون هناك مؤجلات أكثر ببطولة الدوري وسيؤجل انطلاقة الدوري الموسم المقبل، وهذا ليس في مصلحة بطولة الدوري ولكن لمصلحة منتخب مصر".

استطرد رئيس لجنة المسابقات: "صعب أن تقام بطولة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك على استاد القاهر قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا، نحن نعاني لحل أزمات الملاعب مع الجهات الأمنية".

أضاف: "الأمور أصبحت صعبة في الدوري وتخطت مسألة أننا نؤجل أي مباريات أخرى، وأزمة مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي ليست في وقتها، الأمن يرفض إقامة المباريات على استاد الإسماعيلية".

واختتم: "نعاقب الجماهير ونلعب بدونهم ولكن لا ننقل الفرق خارج محافظتها لأن هذا يسبب أزمة".