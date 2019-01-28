كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - وليد صلاح الدين: الزمالك أفضل فريق في الدوري.. فيديو
وليد صلاح الدين
امتدح وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندري، فريق الزمالك، مؤكدًا أنه الأفضل في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال صلاح الدين في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "نادي الزمالك يكاد يكون أفضل فريق بالدوري، ولكنه خرج من البطولة العربية".
وعن رأيه في الأهلي تابع: "الأحمر يمتلك فريقًا قويًا جدًا ولكن لم يستطع الفوز في كل المباريات".
وبسؤاله عن الاتحاد السكندري والصفقات الجديدة قال: "نثق في اللاعبين ولا نركز في ضم كم أكبر من الصفقات".
يذكر، أن الاتحاد أطاح بالزمالك من دور الـ16 بالبطولة العربية، عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.
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