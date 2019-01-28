كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - موعد مباراة وادي دجلة والأهلي في الدوري المصري

وادي دجلة والأهلي

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم ضيفًا على نظيره وادي دجلة في مباراة الجولة العشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

المباراة التي يخوضها الأهلي طامحًا في تقليص فارق النقاط، إذ يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 30 نقطة بفارق 9 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و12 نقطة عن الزمالك صاحب الصدارة.

الأهلي خاض منذ انطلاق بطولة الدوري خمسة عشر مباراة ويتبقى له أربعة مؤجلات، كما يتبقى مؤجلتان للزمالك

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

تنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة على ملعب بتروسبورت، في تمام الساعة الثامنة مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة

وتذاع المباراة على فضائية "أون سبورت"، بالإضافة إلى قناة "النيل للرياضة" والقناة الثانية المصرية الأرضية.