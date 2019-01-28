كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - أم تقرص رضيعها كل يوم لسبب غريب-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

عرضت فضائية "bbc"، مقطع فيديو يتضمن قرص أم لرضيعها يوميا خوفا عليه من الموت.

حيث يبلغ الطفل من العمر ستة أشهر، وولد في العاصمة الهندية دلهي، ويعاني من اضطراب وراثي نادر قد يعرضه إلى الموت إذا نام بعمق؛ لذا يتناوب والداه إيقاظه كل بضع دقائق.

ويقول والداه، أنه لا يمكنهم تحمل تكاليف الجراحة لمساعدته، نظرًا لأن التكلفة تقدر بأكثر من 50 ألف دولار.