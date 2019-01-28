كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - أم تقرص رضيعها كل يوم لسبب غريب-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
عرضت فضائية "bbc"، مقطع فيديو يتضمن قرص أم لرضيعها يوميا خوفا عليه من الموت.
حيث يبلغ الطفل من العمر ستة أشهر، وولد في العاصمة الهندية دلهي، ويعاني من اضطراب وراثي نادر قد يعرضه إلى الموت إذا نام بعمق؛ لذا يتناوب والداه إيقاظه كل بضع دقائق.
ويقول والداه، أنه لا يمكنهم تحمل تكاليف الجراحة لمساعدته، نظرًا لأن التكلفة تقدر بأكثر من 50 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر أم تقرص رضيعها كل يوم لسبب غريب-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.