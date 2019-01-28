كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:41 صباحاً - بدون رقابة .. كيم كارداشيان تنشر صورة أثناء الاستحمام +18 - صورة

كيم كارداشيان

عقدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جلسة تصوير جديدة وشاركت كيم كارداشيان الجمهور بصور حصرية من الجلسة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي استفزت بها روّاد الإنترنت. وعلى الفور انهالت التعليقات التي أثنت على وهاجمت كيم واصفين الصورة بالعارية بسبب كشف تفاصيل جسدها أثناء الاستحمام.





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