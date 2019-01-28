محامية: قانون لحبس الزوج حال عدم إخطاره زوجته الأولى بزواجه من أخرى

قالت عبير الجميل، المحامية، إن النائبة عبلة الهواري تقدمت بمشروع قانون لحبس الزوج والمأذون 6 شهور، لكل منهما حال زواج الزوج من الزوجة الثانية بدون إخطار الزوجة الأولى رسميًا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها لم تتطرق لحق الزوج الشرعي في الزواج بأخرى، مشددة على ضرورة علم المرأة بزواج زوجها من أخرى.

وتابعت: "الزوج يتحايل على القانون ومبيخطرهاش وبيحط عنوان وهمي أو بيتفق مع المأذون أو بيعلن على سكن مغلق أو سابته"، لافتة إلى أن وجود عقوبة سيجعل الزوج يتراجع عن التحايل عن عدم إخبارها.

​