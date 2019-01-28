"مسكت لجوزي محادثات إباحية" سؤال في جروب بنات سري.. وفتيات: "خدي سكرينات"

"أعمل إيه؟ بعد حب وجواز اكتشفت أن جوزي عامل علاقات عن طريق الفيسبوك.. بيكلم بنات ويوعدهم بالجواز.. وفي المقابل بيتكلموا كلام إباحي أواجهه ولا اتطلق وأسيبه.. ولا أبعت للبنات دول أنه بيضحك عليهم؟".

سؤال طرحته إحدى السيدات التي رفضت ذكر اسمها أو هويتها على إحدى المجموعات السرية الخاصة بالفتيات، عبر"فيس بوك" طالبة المُساعدة من عضواته.

وعقب نشر السؤال، انهالت النصائح من الفتيات اللاتي نصحن السيدة بوجه خاص والسيدات التي يقعن بتلك المشكلة بوجه عام، بالتأني وعدم الانفعال، والاحتفاظ بدليل قوي قوي للمواجهة، فقالت رحاب أحمد: "أول حاجه خدي سكرينات للمحادثة قبل ماتواجهيه عشان ممكن يمسحهم، فخلي معاكي دليل عليه وبالاسكرينات دي تواجهيه ولو ماجابش معاه فايدة خلي أهلك يتصرفوا".

بينما أضافت الأخرى: "لو واجهتيه هيتكلم بجبروت، لازم تهدي ويبقى معاكي دليل، وتواجهي"، وتابعت أخرى: "راقبيه وامسكي عليه أدلة وواجهيه بيها، وبعدين أخلعيه عشان تحافظي على حقوقك".

وتبنت إحدى الفتيات نفس وجه النظر قائلة: "اخلعيه أو ارفعي قضية طلاق للضرر عشان ده كدة هيدمرك نفسيا وعمره ما هيتغير".

وعلى الجانب الآخر اتخذت بعض السيدات الوجه المُسالم ونصحن السيدة بعدم تدمير منزل الزوجية مهما كان السبب، فقالت إحدى المُعلقات: "الشخص ده مش هيتغير مهما حصل.. بس لو في أولاد يبقي تدخلي أهلك ويشوفوله حل"، بينما أضافت الأخرى: "كدة أو كدة الراجل خاين، إنتي بقي إعملي هبلة وحاولي تعدي عشان بيتك أو تحببيه فيكي".

في حين نصحتها أخرى: "لو كلمتيه في الموضوع ده هتكبري المشكلة، فشوفي مقصرة معاه إزاي أو في إيه"، متابعة: "أصل هو مش هيعمل كده غير لما تكوني مقصرة معاه بحاجة، فعالجي التقصير ده بالحب".

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