منها "الشورت القصير".. 8 قواعد "غريبة" بشأن ملابس العائلة البريطانية المالكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

لأن أفراد العائلة الملكية خلقوا دستورًا أو قواعد وتقاليد خاصة تنظم طريقة حياتهم في مختلف الأمور الحياتية، اختلفوا عن سواهم في الكثير من الأشياء، من طبيعة يومهم والمأكولات المفضلة، والملابس والإطلالات التي يظهرون بها أمام الجماهير، وغيرها، وينطبق هذا بشكل خاص على أفراد العائلة المالكة ببريطانيا، غير أنَّ هناك مجموعة من القواعد المتعلقة بالملابس التي تُفرض على العائلة الملكية وتتميز بالغرابة، جمعها لكم "لايف ستايل الخليج 365" بحسب ما جاء في موقع مجلة Instyle الأمريكي.

1- طلاء الأظافر:

البروتوكول الملكي المتعلق بالملابس يشترط على الأميرات عدم وضع طلاء الأظافر إلا في المناسبات الأخرى بشرط وضع الدرجات الهادئة مثل درجات النيود الفاتحة، حتى لا يكون ملفت للأنظار.

أما في العادة، نلاحظ أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، وميجان ماركل زوجة الأمير هاري، لا يضعان طلاء الأظافر في إطلالتهما اليومية.

2- القبعات:

مع اختيارها الدائم واللاف للأنظار للألوان الصاخبة، عادة ما ترتدي الملكة إليزابيث قبعة على الفساتين التي ترتديها؛ وذلك لأن ارتداء القبعات من علامات الآداب والإتيكيت التي تخص العائلة الملكية، وفي الغالب ستتبع كيت ميدلتون هذه الصيحة عن قريب بسبب اعتمادها دائمًا على اختيار القبعات وتنسيقها مع إطلالتها.

وقال ماثر ستايلست مساعد للملكة إليزابيث، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "المرأة كانت في الخمسينيات تحرص على ارتداء القبعات لتظهر بكامل أناقتها وحرصها على أن تكون دائمًا محافظة على آداب البروتوكول الإنجليزي".

3- القفازات مع إطلالة الملكة إليزابيث:

تهتم الملكة إليزابيث بصحتها للغاية، لذلك تستخدم القفازات دائمًا في إطلالتها لعدم نقل البيكتيريا والفيروسات بسبب تصفحها لكثير من الأشخاص عند زيارتها لدولة أو في حدث معين.

4- الشورت القصير للصغار:

حتى في الطقس البارد، سترى الأمير جورج ابن الأمير ويليام، دائمًا يختار الشورت القصير في إطلالته، إذ علق ويليام هانسون استشاري الآداب البريطاني، أن ارتداء الشورت لدى الصغار وعدم اختيار البنطلون الجينز من القواعد العائلة الملكية، لأنه يدل على العائلة الملكية التي تتميز بالفخامة، أما الجينز فيرتديه طبقة الشعب المتوسطة.

5- ألوان زاهية في الأماكن العامة

تهتم الملكة إليزابيث بارتداء تلك الألوان الصاخبة في إطلالتها خلال التجمعات الجماهيرية؛ لكي يميزها الأشخاص عن بقية الحضور.

وصرحت أنجيلا كيلي خبيرة الموضة الخاصة بالملكة إليزابيث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن الملكة دائمًا تقول "أنا لا أحب ارتداء درجات البيج التي تجعلني أبدو غير ظاهرة للأشخاص".

6- حقائب اليد لتجنب المصافحة:

تلجأ نساء العائلة البريطانية إلى استخدام حقائب "الكلاتش" ليتجنبن المصافحة، وشوهدت كيت ميدلتون في مرات عديدة وهي تحمل حقيبتها بكلتا يديها لتجنب المصافحات المحرجة أو غير المرغوب فيها. وهو تقليد اعتادته نساء العائلة الملكة لتجنب مصافحة أشخاص لا يرغبون في مصافحتهم.

7- استخدام الحقيبة لإرسال إشارات سرية:

قد تلاحظ أن الملكة لا تظهر مطلقا دون حقيبة يد، وهذا لأنها تستخدمها لإرسال إشارات ورسائل سرية، فمثلاً عندما تريد أن تترك العشاء، فإنها تضع حقيبتها على الطاولة وهذا يجعل معاونيها يعرفون أن الحفل يجب أن ينتهي قريباً لأن الملكة ترغب بالمغادرة.

8- ارتداء التاج ممنوع على العازبات

"التيجان" امتياز مخصص للنساء المتزوجات فقط، أما العازبات والأطفال فلا يرتدونها أبداً، إذ أنها تشير إلى فقدان البراءة.

ويتم ارتداء التاج فقط في الأحداث الملكية الهامة، ويتم ارتداءها أول مرة في حفل الزفاف، وكانت كيت قد اقترضت تاج الملكة إليزابيث "كارتييه هالو تيارا" في حفل زفافها عام 2011، كما شوهدت في عدة مناسبات ترتدي تيجان تعود للأميرة الراحلة ديانا.