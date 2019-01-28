كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - بيراميدز يدرس إعارة إيريك تراوري للمقاصة مجدداً

بيراميدز

يدرس نادي بيراميدز إعارة لاعبه البوركينابي إيريك تراوري إلى صفوف المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية..

وأشار المصدر إلى أن النادي المملوك للمسؤول السعودي تركي آل الشيخ، استفسر من اتحاد الكرة عن إمكانية إعارة اللاعب مجددا للمقاصة لمدة 6 شهور.

وتابع "بيراميدز تلقى ردا بأن من حق أي لاعب أن يقوم بثلاثة انتقالات في الموسم الواحد على أن يلعب لناديين فقط، بمعنى أنه لا مانع لائحيا من عودته للمقاصة".

وكان بيراميدز ضم إيريك تراوري من المقاصة الميركاتو الشتوي الحالي، وخاض 5 مباريات من بينها مباراتي الأهلي والزمالك، وسجل هدفا في مرمى الأخير.

وفي حال عودة اللاعب لصفوف المقاصة، فإنه قد يشارك مع الفريق أمام الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين الثلاثاء، بالجولة 20 من المسابقة.