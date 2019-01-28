كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - بالفيديو.. إتحاد طنجة يهزم الفتح بثنائية في الدوري المغربي

إتحاد طنجة

فاز فريق اتحاد طنجة خارج ميدانه على اتحاد الفتح الرياضي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ 15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدفي فارس البوغاز كل من أيوب الكعداوي (د47)، ونعيم أعراب (د89).

والتحق اتحاد طنجة بعد هذا الفوز بنهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي في المركز السادس بمجموع 20 نقطة، فيما تراجع اتحاد الفتح الرياضي للمركز التاسع، بعد أن توقف رصيده عند 18 نقطة، إلى جانب سريع وادي زم والمغرب التطواني ومولودية وجدة.