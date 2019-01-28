كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - بالفيديو.. إتحاد طنجة يهزم الفتح بثنائية في الدوري المغربي
إتحاد طنجة
فاز فريق اتحاد طنجة خارج ميدانه على اتحاد الفتح الرياضي بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على أرضية المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة الـ 15 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
وسجل هدفي فارس البوغاز كل من أيوب الكعداوي (د47)، ونعيم أعراب (د89).
والتحق اتحاد طنجة بعد هذا الفوز بنهضة بركان والدفاع الحسني الجديدي في المركز السادس بمجموع 20 نقطة، فيما تراجع اتحاد الفتح الرياضي للمركز التاسع، بعد أن توقف رصيده عند 18 نقطة، إلى جانب سريع وادي زم والمغرب التطواني ومولودية وجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إتحاد طنجة يهزم الفتح بثنائية في الدوري المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.