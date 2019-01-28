كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - تركى آل الشيخ: صفقتين من العيار الثقيل لبيراميدز خلال ساعات

تركي اّل الشيخ

قال تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، إن ناديه اقترب من ضم صفقة أو صفقتين خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" مساء الأحد :"صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين".

وكان آل الشيخ أكد في وقت سابق أنه يريد ضم لاعب محلي آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات، مشددًا أنه لا ينوي ضم لاعب أجنبي جديد.

واستطاع مسئولو بيراميدز، ضم سبع صفقات في الميركاتو الشتوي الحالي من خلال التعاقد مع عبد الله السعيد، والبوريكيني إيريك تراوري، والفلسطيني حامد حمدان، والبيروفي كريستيان بينافينتي، والإكوادوري جون سيفونيس، والسوري عمر خريبين بجانب التعاقد مع المهاجم عمرو مرعي.

جدير بالذكر أن آل الشيخ صرح عقب مباراة بيراميدز والزمالك الأخيرة، أنه يريد ضم عبد الله جمعة وطارق حامد أو محمود عبد العزيز من صفوف الفريق الأبيض.