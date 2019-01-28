كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - وزير التعليم عن منظومة التطوير الجديدة: "احنا بنغير جلدنا"

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الحوار المجتمعي حول منظومة تطوير التعليم حدث مئات المرات، لكن البعض يتحدث بأن هذا الحوار لم يحدث، معقبًا: "ناقص نعمل حوار مجتمعي في ستاد القاهرة ونعمل حوار مع الشعب المصري كله".

وتابع "شوقي"، خلال حواره مع فضائية "bbc عربي"، مساء الأحد، أنه عمل في مجال التعليم داخل منظومة اليونسكو ما يقرب من 15 عامًا، وحضر مئات المؤتمرات حول التعليم، لافتَا إلى أن الحوار المجتمعي قائم منذ 25 عامًا، وما كان ينقصنا هو التنفيذ.

وأكد أن عام 2019 ، سيكون عام نضج منظومة تطوير التعليم الجديدة، لافتَا إلى أن الجدل حول المنظومة الجديدة لن يتوقف، خاصة أن تطوير التعليم يتعلق بالبشر وليس بالحجر، موضحا أن تطوير التعليم خلال المرحلة الحالية يغير ثقافة المجتمع بشكل كبير للغاية، معقبًا: "احنا بنغير جلدنا".