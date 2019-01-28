كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - حجازى: جميع طلاب الصف الأول الثانوي سيحصلون على التابلت

معتز عوض

عقب رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، على تداول مقطع فيديو لشخص يبحث عن أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمدرسة ببني سويف، قائلًا: سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 الذي ينص على حصول الطالب على متوسط درجته في المادة التي ضاعت فيها أوراق الإجابة".

وقال "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن النتيجة العامة للطلاب ستحدد نتيجة المادة التي فقدت أوراقها، لافتًا إلى أن الطلاب الذين ضاعت نماذج الإجابة الخاصة بهم حصلوا على الدرجات.

وأضاف أن الفيديو الذي انتشر على السوشيال ميديا لن يؤثر على حالة الطلاب، منوهًا إلى أن نتيجة الفصل الدراسي الأول أوشكت علي الظهور، وستعلن النتائج في المديريات تباعا خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن عزم الوزارة تسليم طلاب الصف الأول الثانوي "التابلت" فور بدء الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، موضحًا أن جميع الطلاب في بداية الترم الثاني سيكون معهم التابلت".

وفتحت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، تحقيقا موسعا في واقعة «ورق إجابات 3 إعدادي»، التي تداولها نشطاء على نطاق واسع وأثارت سخرية رواد مواقع التواصل، بالإضافة إلى استبدال رئيس اللجنة والمراقب الأول.

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قد تدالوا مقطع فيديو، قالوا إنه في بني سويف، يظهر فيه رجل يقود «توك توك»، ويعلن عبر ميكروفون عن مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يعثر على ورق إجابات ضائع من طلاب بالصف الثالث الإعداي في بني سويف.