كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - "الجندى": 75 % من شهادات فحص ما قبل الزواج "تايواني"

معتز عوض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحمل لدى المرأة يجب أن يحترم ويحافظ عليه، وعند المالكية يعتبر أول ساعات الحمل الجنين رجل محترم، ولم يجيزوا الإجهاض، والقانون المصري أخذ برأي المالكية بمنع الإجهاض تمامًا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "هناك مذاهب قالت إنه يصح الإجهاض بعد 40 يومًا أو 45 يومًا أو 120 يومًا، والقانون المصري اعتمد المذهب المالكي ومنع الإجهاض كلية".

وذكر أنه يمكن الإجهاض في حالة واحدة فقط، هي بعد رأي الطبيب والذي يؤكد أن الحمل فيه خطر على حياة المرأة، وكلام الفقة في الإجهاض يجب أن يتوافق مع القانون وإقرار الطبيب.

وتابع: "أنا شخصيًا أرفض الإجهاض بعد 40 يومًا حتى لو رأى الطبيب ذلك، ولا أرى أن تشوه الجنين يسمح لنا بإجهاضه، ومنع حقه في الحياة"، مشيرًا إلى أن "الفحص الصحي الحقيقي قبل الزواج تضمن عدم وجود جنين مشوه، والقدرة المالية ليست سببًا للإجهاض".

واستطرد: "75 % من شهادات فحص ما قبل الزواج كلها (مزورة وتايواني)، والإسلام نصح بعدم زواج الأقارب خوفًا من اختلاط الجينات والتأثير على الجنين".