كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 01:03 صباحاً - مدكور يوجه رسالة لوالد رسام على الهواء: "إبنك مش فاشل"-فيديو
كتبت : شيرين عصملي
وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة لوالد الفنان الشاب الرسام عبودة، على الهواء، قائلا : "ليه بتقول على ابنك فاشل؟، صدقني غبنك مش فاشل، كل واحد فينا ربنا خلقه ليه مهمة في الحياة، وهو نظرته مختلفة للدنيا، وانت طبعا خايف عليه وده مفهوم".
وأضاف مدكور، خلال تقديمه لبرنامج "4 شارع شريف"، المذاع على فضائية "الحياة"، : "انت شايف ابنك قعد فترة مكسور، فكفاية كده".
وأوضح مدكور، : "هديك مثال عني شخصيا، لما اشتغلت مذيع الناس وخاصة صحابي قعدوا يضحكوا عليا، وبيستفتهوا عليا، وانا في الحقيقة مكنتش بسمع لحد لكن انا اهلي ساعدوني، وكانوا بيردوا على الناس حلو في حقي وكانوا بيشجعوني، واديني بقيت أفضل برنامج في مصر بحسب الإحصائيات".
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