بعد فوزها بجائزة ساويرس.. سحر الموجي لـ"هن": كتبت "مسك التل" في 6 سنوات

قالت الكاتبة والروائية سحر الموجي إنها سعيدة للغاية بالحصول عل جائزة ساويرس الثقافية كأفضل رواية فرع كبار الكتاب برواية "مِسك التل"، خاصة أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق الفوز بها، قائلة: "توقعاتي كانت قليلة جدًا، لكني سعيدة جدًا كأني أول مرة أخد جايزة في حياتي".

وتابعت: "مقدرة كل النقاد اللي كانو في اللجنة لأنهم من العيار الثقيل"، موجه الشكر لكلا منهما.

وعن كواليس الرواية، أكدت صاحبة الجائزة، لـ "هُن" إنها كتبتها خلال 6 سنوات، قائلة: "أنا مش بستعجل في الكتابة أبدًا"، موضحة أنها اعتمدت على 3 شخصيات محورية بالرواية، أبرزهم "كاثرين" بطلة "مرتفعات وازرينج"، و"أمينة " بثلاثية محفوظ، وكيف اختلفت شخصياتهم على مدار فترة طويلة من الزمن، مضيفة "المغامرة وكواليس الرواية والكتابة كانت ممتعة أكثر من كونها متعبة".

وأوضحت "سحر" إنها لم تقصد على الإطلاق توصيل رسالة معينة، لكن عقب إتمام الرواية وجدت إنها تدور حول البحث عن المعنى، والحياة والموت، ومعاني الاختيارات.

وعن حصد جوائز أخرى، أكدت "الموجي" أنها لا تتوقع ذلك إنها بالفعل سعيدة للغاية بجائزة "ساويرس".

أما عن تحول الرواية لعمل درامي، أكدت إنه بالفعل يمكن تحويلها لنص درامي، بشرط أن يترجمها المخرج بإتقان مع مراعاة تعقيداتها، وفتراتها الزمنية.

واختتمت "الموجي" حديثها بأن إحساسها بالجائزتين التي حصلت عليهما بين جائزة كفافيس في 2007 ، و"ساويرس" هذا العام، قائلة: "11 سنة من عمري مليئة بالأحداث، أهمهمها أن رواياتي القارئ مد ايده عشان يقراها".

وحصدت رواية "مِسك التل" للكاتبة والروائية سحر الموجي على جائزة ساويرس الثقافية كأفضل رواية فرع كبار الكتاب، وذلك بالدورة الـ14 لعام 2019، والتى تقدر قيمتها بـ150 ألف جنيه مصرى.

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