المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة السيسي "نور الحياة"

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، بمبادرة "نور الحياة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان البصر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بهذه المبادرة، مؤكدة حرص الرئيس الدائم على دعم الفئات الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل وتوجيهات سيادته برعايتهم صحيا، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرة إلى أن المرأة المصرية باعتبارها المسؤول الأول عن صحة وسلامة جميع أفراد أسرتها تتوجه بالشكر للرئيس على هذه المبادرة الكريمة باعتبارها هي وأسرتها من أوائل المستفيدين منها، وأن اهتمام الدولة بالكشف عن الطلبة في هذا العمر الصغير يساعد على إمكانية علاج مسببات الضعف مبكرا والوقوف حائل أمام الإصابة بفقدان البصر وما يترتب عليه من صعوبات في التعليم والعمل والحياة بصحة.

يذكر أن مبادرة نور الحياة، تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية و2 مليون مواطن وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء 250 ألف عملية جراحية في العيون، وذلك للحد من ضعف وفقدان البصر على مستوى الجمهورية بدعم صندوق تحيا مصر بمبلغ مليار جنيه.

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