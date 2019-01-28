الامارات | إليسا على مسرح القرية العالمية.. الجمعة

شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا على مسرح القرية العالمية.. الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي مهرجان دبي للتسوّق في أسبوعه الأخير بتنظيم العديد من الفعاليات، من بينها حفل فني تحييه النجمة اللبنانية إليسا، مساء يوم الجمعة المقبل، على مسرح القرية العالمية.

وستقدم المطربة لجمهورها باقة من أشهر أغنياتها، مثل «أجمل إحساس» و«بستناك»، وغيرهما من الأعمال التي حققت لإليسا جماهيرية كبيرة.

ويواصل مهرجان دبي للتسوّق فعاليات دورته الـ24 حتى الثاني من فبراير المقبل.