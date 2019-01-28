شكرا لقرائتكم خبر عن «تنانين راقصة» في دبي باركس آند ريزورتس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفي دبي باركس آند ريزورتس، بالسنة الصينية الجديدة في دبي، مصطحبة زوّارها في رحلة إلى بلاد «التنين» عبر أجندة فعاليات حافلة بالأنشطة الترفيهية والتنانين الراقصة، من مطلع فبراير المقبل.
وسيتمتع زوّار الوجهة بمسيرات متجوّلة وأنشطة تقليدية تشمل لصق الأمثال والشعارات الصينية، وهو تقليد صيني أصيل يعود إلى آلاف السنين، وفنون الشاي تشاو داو، إضافة إلى السوق الكرنفالية اليومية التي تستعرض الفنون الصينية التقليدية.
وستتزيّن طرقات أجواء دبي باركس آند ريزورتس بالعديد من الفعاليات الترفيهية، مثل تاي تشي، وتغيير وجوه الأوبرا والرقصات الصينية التقليدية، ورقصات التنين يومياً. وسيتمثل أبرز حدث في عرض «دراغون أون ريفر»، الذي سيدهش الحضور بالمؤثرات الصوتية والأضواء المبهرة والألوان المبهجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «تنانين راقصة» في دبي باركس آند ريزورتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.