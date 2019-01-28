الامارات | «دبي المالي العالمي» يحلّق بـ «منطاد» في عيده الـ 15

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي المالي العالمي» يحلّق بـ «منطاد» في عيده الـ 15 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «المنطاد» يعبر عن انطلاق المركز نحو مرحلة نمو جديدة. من المصدر

احتفالاً بمرور 15 عاماً على تأسيسه، كشف مركز دبي المالي العالمي النقاب عن «منطاد مركز دبي المالي العالمي»، في مبادرة تهدف إلى تجسيد رحلة النمو التي شهدها المركز منذ انطلاقته في عام 2004. وترمز المبادرة إلى الجهود المتواصلة للمركز لاستكشاف آفاق جديدة للنمو من خلال ريادة التوجهات الجديدة التي يشهدها القطاع المالي.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم: «قطع المركز شوطاً كبيراً خلال الـ15 عاماً التي مضت على تأسيسه، حققنا خلاله العديد من الإنجازات التي يعود الفضل فيها لعملائنا الذين رافقونا طوال هذه الرحلة». وأضاف «اليوم نحن في غاية الاستعداد للانطلاق في مرحلة جديدة من النمو، مدعومين بمجتمعنا المكوّن من أكثر من 23 ألف موظف، و2000 شركة، لنحقق معاً سجلاً جديداً من النجاحات في السنوات الـ15 المقبلة، وما بعدها».