الامارات | 5 عروض في مهرجان المسرح الخليجي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض في مهرجان المسرح الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل الاستعدادات في إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة لاستقبال الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ينظم مرة كل عامين، وتنطلق دورته الجديدة في 14 فبراير المقبل، بمشاركة خمسة عروض أنتجت لتتنافس على جوائز المهرجان.

وخلال اجتماع عقد، أخيراً، بحث مدير إدارة المسرح بالدائرة، أحمد بورحيمة،، مع مندوبي الفرق المشاركة، الترتيبات النهائية لانطلاقة المهرجان، وجدول العروض، والندوات النقدية، والملتقى الفكري، والأنشطة الثقافية والفنية الأخرى المصاحبة.

وتشارك الإمارات في المهرجان بمسرحية «سيمفونية بلا أوتار» من تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، (فرقة مسرح الشارقة الوطني)، وتأتي الكويت ممثلة بـ«الصبخة»، وتشارك البحرين بـ«نوح العين»، فيما تحضر سلطنة عُمان بـ«مدق الحناء»، أما السعودية التي توّجت بجائزة أفضل عرض في الدورة الماضية فتشارك بـ«حبوس».

العروض التي ستقدم على مسرح قصر الثقافة في الشارقة تعقبها ندوات نقدية تناقش جمالياتها وأفكارها، كما يستضيف مجلس المسرح الخليجي، مجموعة من المسرحيين للحديث عن راهن ومستقبل الممارسة المسرحية في الخليج.

أما الملتقى الفكري المصاحب فيأتي تحت عنوان «المسرح الخليجي والموروث الشعبي».