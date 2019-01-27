أزياء فالنتينو لربيع 2019.. أزهار تتصدّرُ إطلالات العارضات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختتمَ المصممُ المبدعُ بييرباولو بيتشيولي أسبوعَ الموضة الباريسي بعرض مجموعة الهوت كوتور الجديدة من فالنتينو لربيع 2019، قائلًا: "بالنسبة لي الأمر يتجاوز الأزياء"، حيث أدخل بييرباولو سحر الأزياء النقي والبهيج على المدرج مرة أخرى مع مجموعة بطابع الأزهار الربيعية.

وقدّم المصممُ في مجموعة غطاء رأس – كاب من الساتان الوردي مطوي في أشكال تشبه الورود، مثل تلك الإطلالة التي افتتحت العرض مع تنورة مطابقة مُنسدلة، وبعدها عرض المصمم مجموعةً مختارةً من الفساتين ذات الألوان القوية والبدلات المنفصلة.

وظهرتْ في المجموعة طبعات الأزهار والبوكيهات بأشكال وأحجام مختلفة كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى طبعات رقمية أكثر دقة، بعضها كانت مطرّزة والبعض الآخر بظلال ميتاليكية، بعضها كانت استوائية والبعض الآخر أكثر تقليدية؛ وبدا بعضها نابضًا بالحياة بينما بدت الأخرى مجرّدة.

كما تمّ تنسيق الليغيغز الضيّق المطبع بالأزهار مع فساتين قصيرة مطابقة، وفي نهاية المطاف لم يكن هناك أيّ ثوبين متشابهين تمامًا، وهو عمل فذٌّ في مجموعة مكوّنة من 65 إطلالةً أغلبها فساتين.

كما زيّنت الكشاكش والطبقات العملاقة معظم الفساتين، أمّا الإطلالات النهائية فكانت خاطفةً للأنفاس، حيث أتت غنية بطبعات زهرية بألوان زاهية وظلال الجواهر، بما في ذلك إطلالة كايا جربرالتي ارتدت فستانًا أخضر متلألئًا ومطرزًا بالترتر؛ وإطلالة لييا كيبيدي بفستان عمود وردي مكشكش وبرقبة عالية.

وأخيرًا، شهد العرض عودة السوبر موديل ناعومي كامبل بعد 14 عامًا إلى مدرج فالنتينو، مرتديةً فستانًا أسود مكشكشًا مصنوعًا جزئيًا من القماش الشفاف.