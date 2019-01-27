اليوم شديد البرودة.. 5 إجراءات بسيطة تشعرك بالدفء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الصاوي انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.. هكذا توقع خبراء الأرصاد طقس اليوم الأحد، ليكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كل الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة. لمزيد من القراءة عن إجراءات بسيطة تشعرك بالدفء اضغط هنا

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