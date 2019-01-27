محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:
2 أكواب أو 200 جرام من بسكويت الشاي٬ المفتت
½ كوب أو 100 غ من الزبدة غير المملحة٬ المذوّبة
مكوّنات الحشوة:
1 علبة أو 397 جرام من حليب المحلى المكثف
¼ كوب أو 50 جرام من الزبدة غير المملحة
2 ملاعق طعام من معجون الشوكولاتة بالبندق
200 جرام من الشوكولاتة الداكنة٬ المفرومة
½ كوب أو 75 جرام من البندق٬ المُحمّص والمفروم فرماً خشناً
طريقة التحضير:
1- يُمزج البسكويت مع الزبدة ثمّ تُرصّ العجينة في صينية للخبز مستطيلة مقاسها 20 سم x 20 سم وتُخبز في فرن محمّى على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 6 دقائق.
2- تُخرج الصينية من الفرن لتبرد وتُصبح بحرارة الغرفة العادية ثمّ توضع في البراد لمدة 10 دقائق.
3- يوضع حليب المكثف المحلّى مع الزبدة في قدر غير لاصقة، يُطهى المزيج مع التحريك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 5 و6 دقائق أو حتى يكتسب الكراميل لوناً ذهبياً فاتحاً ويصبح كثيفاً.
4- يُرفع الكراميل عن النار ويُضاف معجون الشوكولاتة بالبندق ويُحرّك حتى يذوب ويمتزج بالكراميل. يُسكب مزيج الكراميل فوق قاعدة البسكويت الباردة. توضع المكونات جانباً حتى تبرد تماماً.
5- تُذوّب الشوكولاتة في وعاء فوق ماء موضوع على نار خفيفة ثمّ يُضاف البندق المُحمّص. يُوزّع مزيج الشوكولاتة الذائبة فوق تغليفة الكراميل وتوضع في البراد لتجمد تماماً.
6- تُقطّع إلى مربّعات وتُقدّم.
كانت هذه تفاصيل خبر لمحبي الحلويات.. إليكٍ طريقة عمل شرائح الشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.