لمحبي الحلويات.. إليكٍ طريقة عمل شرائح الشوكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

2 أكواب أو 200 جرام من بسكويت الشاي٬ المفتت

½ كوب أو 100 غ من الزبدة غير المملحة٬ المذوّبة

مكوّنات الحشوة:

1 علبة أو 397 جرام من حليب المحلى المكثف

¼ كوب أو 50 جرام من الزبدة غير المملحة

2 ملاعق طعام من معجون الشوكولاتة بالبندق

200 جرام من الشوكولاتة الداكنة٬ المفرومة

½ كوب أو 75 جرام من البندق٬ المُحمّص والمفروم فرماً خشناً

طريقة التحضير:

1- يُمزج البسكويت مع الزبدة ثمّ تُرصّ العجينة في صينية للخبز مستطيلة مقاسها 20 سم x 20 سم وتُخبز في فرن محمّى على حرارة 190 درجة مئوية لمدة 6 دقائق.

2- تُخرج الصينية من الفرن لتبرد وتُصبح بحرارة الغرفة العادية ثمّ توضع في البراد لمدة 10 دقائق.

3- يوضع حليب المكثف المحلّى مع الزبدة في قدر غير لاصقة، يُطهى المزيج مع التحريك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 5 و6 دقائق أو حتى يكتسب الكراميل لوناً ذهبياً فاتحاً ويصبح كثيفاً.

4- يُرفع الكراميل عن النار ويُضاف معجون الشوكولاتة بالبندق ويُحرّك حتى يذوب ويمتزج بالكراميل. يُسكب مزيج الكراميل فوق قاعدة البسكويت الباردة. توضع المكونات جانباً حتى تبرد تماماً.

5- تُذوّب الشوكولاتة في وعاء فوق ماء موضوع على نار خفيفة ثمّ يُضاف البندق المُحمّص. يُوزّع مزيج الشوكولاتة الذائبة فوق تغليفة الكراميل وتوضع في البراد لتجمد تماماً.

6- تُقطّع إلى مربّعات وتُقدّم.