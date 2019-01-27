كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - الدرون "الصيادة".. سلاح بوتن السري.. اقرأ ملف الطائرات

للمرة المائة تحذر البشاير من هذه الطائرة وتطالب بمعاهده دولية لتكريم إنتاجها

المخاوف من هذه الطائرات يتزايد باضطراد ..

إنها تستخدم للتجسس علي نطاق واسع .

وتستخدم أيضا لرصد حركات الأفراد والجماعات، وتستخدم كقنابل مفخخة..

كتبنا عنها في "البشاير" منذ اكثر من عامين وقلنا علي الخارجية المصرية أن تدعو العالم الي وقف إنتاج هذه الطائرات ، لأنها تتحول تدريجيا الي سلاح خطير في يد الإرهابيين.

اليوم:

التقطت كاميرا صورا تكشف للمرة الأولى عن سلاح عسكري روسي سري ومرعب، من المتوقع أن يدخل الخدمة في وقت ما من العام الجاري.

وأظهرت الصور، التي التقطت في سيبيريا، جرارا يقود ما يعتقد أنها طائرة الدرون الخفية "أوخوتنيك بي"، التي يمكنها أن تحمل ما مجموعه طنين من القنابل، بحسب تقارير إعلامية.

ووفقا لصحيفة "موسكو تايمز"، فإن هذه الدرون الصيادة القاتلة هي الجيل السادس من الدرونات المقاتلة، والتي دخلت المراحل التجريبية في الصيف الماضي.

ويعتقد أن هذه الدرون المخيفة تم تصنيعها وتصميمها بناء على أمر شخصي من الرئيس الروسي، كما ذكرت صحيفة "ذي ديلي ستار" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدرون المرعبة مصممة لتصل سرعتها إلى أكثر من 800 كيلومتر في الساعة، ويمكنها أن تحلق على ارتفاع 40 ألف قدم.

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البشاير تحذر العالم منذ عامين من طائرات الدرون: والنتيجه رعب في بريطانيا

منذ عامين علي الاقل والبشاير تحذر العالم من هذه الطائرات والنتيجه رعب في بريطانيا..

طلب مطارا غاتويك وهيثرو بلندن أنظمة دفاعية من الدرجة العسكرية مضادة للطائرات المسيرة تتكلف «ملايين عدة من الجنيهات الإسترلينية» بعد أن تسببت طائرات مسيّرة في فوضى استمرت لثلاثة أيام بمطار غاتويك الشهر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز» أمس (الخميس).

وذكر تقرير الصحيفة، أن وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج التقى مسؤولين كباراً من الشرطة والطيران المدني والدفاع، أمس؛ لمناقشة الأمر. ولم يصدر المطار على الفور تعليقاً على التقرير.

وتسبب ظهور طائرات مسيّرة عدة في فوضى بغاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، الشهر الماضي؛ مما عطل خطط سفر عشرات الآلاف من الأشخاص في الفترة التي سبقت احتفالات عيد الميلاد.

وكشفت الواقعة عن وجود ثغرات تفحصها قوات الأمن ومشغلو المطارات في أنحاء العالم.

وتم استدعاء الجيش لنشر معدات متخصصة تمكّن السلطات من ضمان السلامة في المطار أثناء عمليات إقلاع وهبوط الطائرات.

وذكرت الصحيفة، أن التكنولوجيا المستخدمة تضمنت نظاماً مضاداً للطائرات المسيّرة صممته إسرائيل.

وقال وزير الأمن البريطاني بن والاس الشهر الماضي، إن قوات الأمن البريطانية لديها أنظمة رصد يمكن نشرها في أنحاء البلاد لمحاربة تهديد الطائرات المسيّرة

ولمحت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الدفاع أزالت منذ ذلك الحين معداتها المضادة للطائرات المسيّرة من مطار غاتويك.

الداخلية السعودية: تنظيم استخدام طائرات «الدرون»

أكدت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الأحد) أن تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد (الدرون) في مراحله النهائية.

ودعا المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخول لهم استخدامها للأغراض المخصصة لها في المواقع المسموح بها، وذلك من شرطة الحي الذي يقيمون فيه.

وأبان المتحدث أن هذا الإجراء سيكون مؤقتاً لحين صدور التنظيم.

وكانت شرطة الرياض تعاملت أمس مع طائرة لاسلكية ترفيهية من نوع «درون» غير مصرحة بعد أن حلقت فوق حي الخزامى السكني.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بأنه عند الساعة ١٩:٥٠ من مساء السبت لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيره ذات تحكم عن بعد من نوع «درون»، دون أن يكون مصرحاً بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.

وأضاف: «شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة».

وأقرأ ملف طائرات الدرون

محاكمة شبكة حزب الله لتهريب طائرات الدرون ما بين جنوب أفريقيا واليابان ودبي ولبنان

تبدأ اليوم في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، محاكمة شقيقين لبنانيّين متهمين بتصدير أجزاء من طائرات بدون طيّار إلى “حزب الله” في لبنان، في إطار شبكة دولية تمتد ما بين جنوب أفريقيا واليابان وألمانيا ولبنان.

وقال موقع “نيوز 24” في جنوب أفريقيا، إنّ رجل الأعمال اللبناني أسامة درويش حمادة (53 عامًا) أوقف مؤخرًا في منزله الكائن في كيمبتون بارك، أمّا شقيقه عصام حمادة (55 عامًا) فأوقف في مطار “أو آر تامبو” الدولي بعد وصوله إليه قادمًا من بيروت، حيث أظهر “فيسبوك” أنّه كان في مطار رفيق الحريري الدولي في 13 شباط الجاري.

وأشار لوجود مشتبه به ثالث هو سمير أحمد برّو (64 عامًا)، ويحمل الجنسية البريطانية إلى جانب اللبنانية، لم يجرِ توقيفه بعد. وقد اتهمتهم الولايات المتحدة بتصدير مواد غير شرعيّة إلى “حزب الله”.

وفي التفاصيل، أن أسامة حمادة ويعرف بـ”الأمير سام”، أرسل أجزاءً لطائرات مسيّرة من جنوب أفريقيا إلى “حزب الله” في لبنان، بحسب الموقع. ووفقًا للوثائق الأميركية، هناك ارتباطات في هذه القضيّة بين جنوب أفريقيا واليابان وألمانيا ولبنان.

تكنولوجيا مطورة تجعل الدرونات فتاكة مستقبلا

يتوقع أن تصبح الطائرات دون طيار أكثر فتكا مستقبلا، وذلك بفضل التكنولوجيا الجديدة التي يتم تطويرها لجعلها أخف وزنا وأسرع وأكثر صعوبة للكشف عنها.

فقد أعلنت شركة "بي إيه إي سيستمز"، عن تجارب ناجحة لـ "flapless flight"، التي يمكن أن تساعد في جعل الطائرات دون طيار أكثر قدرة على التخفي.

وتقول الشركة المتخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية، ومقرها في لندن، إن هذه الطائرات تتخلى عن الحاجة إلى اللوحات الميكانيكية المعقدة المتحركة التي تتحرك لإبعاد تدفق الهواء، من أجل السيطرة على رحلة الطائرة، لصالح نظام التحكم المتطور.

ويعتمد النظام أجهزة تحكم في الهواء فريدة من نوعها، مما يمهد الطريق أمام تصاميم الطائرات الشبح في المستقبل، حيث يأخذ الهواء من محرك الطائرة وينفخه بسرعة تفوق سرعة الصوت في الجزء الخلفي من الجناح.

أما النظام الثاني الذي تم تطويره فيدعى "Fluidic Thrust Vectoring"، والذي يستخدم تيارات الهواء لتغيير عادم المحرك مما يسمح بتغيير اتجاه الطائرة.

وقد تم تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة بمساعدة جامعة مانشيستر، ويخطط الأكاديميون و"بي إيه إي سيستمز" لإجراء المزيد من الاختبارات على الطائرات على مدى الأشهر القليلة القادمة، بهدف التخلص النهائي من الضوابط التقليدية للأجنحة واللوحات والأنظمة الميكانيكية أو الهيدروليكية، حيث أن اعتماد تيارات الهواء يمكن أن يجعل الطائرات في المستقبل أخف وزنا وأكثر كفاءة، وكذلك أبسط، وهو ما يعني انخفاض عدد الأخطاء خلال الصيانة.

وبالإضافة إلى إعطاء قدر أكبر من السيطرة، يمكن للتقنية الجديدة أن تقلل من تكاليف الوزن والصيانة للطائرات المدنية والعسكرية مستقبلا.

وقال بيل كروثر، وهو أحد كبار الأكاديميين وقائد المشروع في جامعة مانشستر: "هذه التجارب هي خطوة هامة إلى الأمام في جهودنا لاستكشاف أطر الهواء القابلة للتكيف، وإن ما نسعى إليه من خلال هذا البرنامج فتح بالفعل آفاقا جديدة".

ملف طائرات التجسس.. بريطانيا تخشى إستخدامها في هجمات إرهابية

يغذي انتشار طائرات بدون طيار "درونز" مخاوف متزايدة في بريطانيا بشأن احتمال استخدامها لتنفيذ هجمات إرهابية يجري التحكم فيها عن بعد من قبل متطرفين. وحذرت دراسة أجرتها مجموعة أوكسفورد للأبحاث من المخاطر التي قد تنجم عن وقوع طائرات الدرونز في الأيدي الخطأ التي قد تستخدمها لضرب سيارة رئيس الوزراء بالبلاد أو استهداف المحطات النووية، بعد شحنها بقنابل. وأشارت إلى أن استخدام "درونز" من أفراد عاديين يزيد مخاطر الاعتداء على مراكز حساسة وسفارات أجنبية، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية. ودعت الدراسة الحكومة البريطانية وأجهزة الشرطة والجيش والأمن في البلاد إلى التحرك، واتخاذ إجراءات تقلص خطر الدرونز. وتشمل الإجراءات المقترحة إلزام مستخدمي الدرونز بالحصول على ترخيص، مع اعتماد أنظمة "لازر" لأجل حماية الأهداف المحتملة للاعتداءات الإرهابية، إضافة إلى إذاعات لالتقاط التردد، ودليل يسمح للشرطة والجيش بإسقاط الطائرات التي قد تكون معادية. ورصدت الدراسة أكثر من 200 طائرة بدون طيار يمكن شراؤها من المحلات التجارية أو عبر الانترنت، رغم أنها قادرة على حمل مواد متفجرة. ومما يبعث على القلق، بحسب الدراسة، أن تطور التكنولوجيا أتاح إمكانية تنفيذ الاعتداءات الإرهابية عن بعد عبر أجهزة التحكم، وهو أمر يصعب ضبطه إن لم يكن مستحيلا.

"البشاير" تبنت التحذير من خطورة هذه الطائرات على الأمن القومي، وطالبت مراراً وتكراراً بتجريم تصنيعها أو تداولها أو إستعمالها دولياً..

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على طائرة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى، قرب قسم أول أكتوبر، وتبين من خلال الفحص المبدئى أن بها مجموعة من الصور ولقطات لبعض الأماكن الشرطية والأماكن الحيوية. وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها حول الواقعة بإشراف اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، وتم تشكيل فريق بحث لتفريغ محتويات الذاكرة الموجودة على الطائرة، والتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى لفحص محتوى الكاميرا لفحص الأماكن التى تم رصدها. ومنذ يومين ضبطت سلطات مطار القاهرة ، مصريا قادما من الخارج ويحمل معه عددا كبيرا من هذه الطائرات .

عشر طائرات بدون طيار تخترق باريس أمس

قالت الشرطة الفرنسية، انها تلقت بلاغات عن مشاهدة نحو عشر طائرات بدون طيار في سماء باريس، مساء أمس (الثلاثاء)، وانها تعمل على تحديد ان كان ذلك يتعلق "فعلا بطائرات بدون طيار". وقال مصدر في الشرطة اليوم (الاربعاء)، انه لم يتم استجواب أحد بشأن هذه الحوادث الجديدة التي حدثت بالقرب من نهر السين وساحة الكونكورد ومتحف ليزانفاليد العسكري وبالقرب من طريق باريس الدائري. ورغم انه يمنع تحليق طائرات بدون طيار بدون ترخيص، تم الابلاغ عن مشاهدة هذه الطائرات في مناطق مختلفة في سماء باريس خلال الاسبوع الماضي. وقال المصدر ان أولى البلاغات وصلت في العاشرة مساء أمس. ولا يزال من غير المعروف ما هو الدافع وراء اطلاق هذه الطائرات ومن يحركها وسواء كانوا اشخاصا يختبرون لعبة جديدة او هواة تصوير يتسلون بازعاج السلطات او مجرمين. ويتولى قسم الابحاث في شرطة النقل الجوي التحقيق في الموضوع. من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أمس انه منذ 5 اكتوبر (تشرين الاول) تم تسجيل 60 حادث تحليق طائرات بدون طيار فوق محطات نووية او فوق باريس، مؤكدا ان الحكومة اتخذت تدابير في مواجهة تهديد محتمل. واضاف ان الحكومة "اتخذت تدابير وقائية بهدف ابلاغ مستخدمي هذه الطائرات لدى حيازتها بالعقوبة التي يواجهونها في حال انتهاك القانون" لمنع اطلاقها فوق المناطق المحظورة.

طائرات "لعبة" تثير رعب الطيارين في أكبر مطار بالعالم

تشهد الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الكثيرون لأغراض اللهو واللعب شيوعاً كبيراً وانتشاراً سريعاً في العديد من دول العالم، في الوقت الذي تسبب انتشار هذا النوع من الطائرات الصغيرة بحالة من الذعر والهلع في أوساط الطيارين وشركات الطيران العاملة في مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية، وهو أكبر مطار في العالم، بسبب كونها تمثل تهديداً لطائرات الركاب التجارية، وهو ما يمكن أن يؤدي مستقبلاً لحوادث كارثية. ويقع مطار "هيثرو" في غرب لندن قريباً من مناطق سكنية مكتظة، في الوقت الذي تتيح القوانين في بريطانيا استخدام الطائرات الصغيرة التي يتم التحكم بها عن بعد دون الحاجة إلى أي ترخيص، شريطة ألا تحلق على ارتفاع يزيد على 500 قدم، وهو ما لا يشكل خطراً بالمطلق على الطائرات التجارية في الجو، لكنه يمثل مشكلة للطائرات خلال قيامها بعمليات الإقلاع والهبوط، حيث من الممكن أن تكون عند مستويات متدنية. وتبين من تقرير بريطاني سربت مضمونه جريدة "التايمز" أن هذه الطائرات بدون طيار التي تشهد رواجاً في بريطانيا منذ عدة شهور قد تشكل تهديداً جدياً لطائرات ركاب تجارية، وتحديداً الطائرات من طراز (A320) التي تقل عادة ما يصل إلى 180 راكباً. وتشهد الطائرات بدون طيار التي يتحكم بها الأفراد عن بعد رواجاً كبيراً في بريطانيا منذ شهور بسبب الهبوط الكبير في أسعارها، حيث أصبح سعر الواحدة منها يصل إلى 30 جنيهاً إسترلينياً (50 دولاراً)، فيما يتم استخدام غالبية هذه الطائرات في أعمال إضافية تستقطب الهواة، مثل التصوير، إذ طرحت العديد من الشركات طائرات محمل عليها كاميرات تستطيع التقاط المشاهد من الجو، وبأسعار منخفضة نسبياً. وأصدرت سلطة الطيران المدني في بريطانيا تحذيراً قالت فيه "إن مشغلي الطائرات بدون طيار ربما لا يتوخون المخاطر الجدية التي قد يتسببون بها، بما في ذلك تعريض العامة للخطر". وبحسب تقرير حط على مكاتب إدارة مطار "هيثرو" في لندن وتمكنت جريدة "التايمز" من الوصول إلى مضمونه فإن طياراً كان يقود طائرة تجارية من طراز (A320) تمكن من التقاط طائرة مدنية بدون طيار وهي تحلق على ارتفاع 700 قدم مساء يوم 22 يوليو الماضي، فيما لم تتمكن السلطات في بريطانيا من تحديد هوية صاحب الطائرة التي تبين أنها غير حاصلة على أية تراخيص ولا تحلق ضمن النظام الجوي الذي تشرف عليه سلطات مختصة. وكانت شركة "أمازون" أعلنت مؤخراً أنها ستبدأ تجريب الطائرات بدون طيار في عمليات توصيل الطلبات إلى زبائنها الذين يقومون بالشراء من خلال موقعها على الإنترنت. ما نشرناه سابقاً..

انتبهوا يا سادة : الإرهاب فى يد الجميع .. طائرات التجسس ببلاش

لم تعد الطرق التقليدية في التجسس تثير شهوة الجواسيس لأنها باتت غير مثيرة بالنسبة إليهم ومن الطرق الجدية التي تم ابتكارها والتي شاهدناها في أثناء اعتصام رابعة والنهضة، وما كانت تبثه قناة الجزيرة القطرية من استخدام أنواع من لعب الأطفال مثل الطائرات التي تعمل بدون طيار في تصور أجواء الاعتصام وهو الابتكار الذي أزعج الكثير من الجهات الأمنية لقدرته على تصوير مسرح الجريمة قبل وقوعها لتأمين المرتكبين حيث لم تقتصر خطورة هذا الابتكار على استخدامه في نقل المعلومات للدول الأجنبية بل يمكن استخدامه في العمليات الإرهابية وهو الأمر الأخطر. ففي الفترة الأخيرة تم ضبط المئات من الطائرات التي تحمل كاميرات بجودة عالية، وفي الغالب تكون عبارة عن لعب للأطفال ويتم تحديثها. لنلقى نظرة اقرب على انواع تلك الطائرات وامكانيتها وتاريخ استخدامها عل هذه تكون رسالة واضحه لخطورة ما يمكن ان تتعرض له مصر وأمنها من خلال اختراعات صغيرة للغاية ...المهم ليس تهريب تلك الطائرات بل الأهم الانتباه لأحدث الطرق التكنولوجيه الحديثه التى يمكن للإرهاب استخدامها ضد مصر وشعبها

طائرة الـ spycopter

spycopter طائره صغيرة الحجم يتم التحكم بها عن بعد ومزوده بكاميرا لاسلكيه ملحقه ومزوده أسفل الطائره وزن الطائره 350 جرام فقط .. وطولها 450 مليميتر وعرضها 250 مليميتر ومزوده بـ 2 محرك وبطاريه 7.4 فولت يمكن للطائره الطيران المتواصل لمدة تتراوح بين 8-10 دقائق كامله لمسافة 750تصل إلى متر يمكنك إستقبال الصور والفيديو مباشرة على جهاز الحاسب لديك الذى تم ربطه بالطائره الطائره مثاليه لمحبى أعمال التصوير عن بعد كما يمكن إستخدامها لأغراض التجسس أو فى الرحلات البريه المختلفه لإستكشاف المناطق قبل الذهاب إليها الطائره ذات تصميم أنيق وجذاب ويجع التحكم فيها أكثر مرونه وسهوله فى الإستخدام يمكنك الحصول على تلك الطائره بسعر 210 دولار ============= طائرة التجسس الرايفن ============= الرايفن او RQ-11 Raven هي طائرة بدون طيار صغيرة تطلق بالايدي و قد صنعت للجيش الامريكي بداية و اليوم نجدها في جيوش الكثير من الدول منها العراق و السعودية و سنتكلم عنها اليوم بتفاصيل اكثر الRQ-11 Raven صممت بداية في 1999 و لكن تم تطويرها الى الشكل و المواصفات الحالية سنة 2002 تم تطويرها من قبل شركة صناعات الطيران الدولية السويدية فاي FAI و تطلق الطائرة بواسطة اليد و تدفعها جهاز دفع كهربائي مثبت بمؤخرة الطائرة و بامكانها الطيران حتى 10 كيلومترات بارتفاع 150 متر و سرعة تصل قرابة ال 100 كلمالساعة و تزن اقل من 2 كيلوغرام تقريا 1.9 كغم و يمكنها الطيران لمدة 60-90 دقيقة و تم تطوير نسخة جديدة منها في 2006 زاد مدة الطيران في النسخة الجديدة بنسبة 60% اي تقريبا 25 دقيقة اضافية و تستخدم هذه الطائرة لاغراض التجسس و التصوير و كشف المناطق قبل الدخول اليها و الرايفن يمكن التحكم بها من خلال جهاز صغير و شاشة صغيرة او برمجتها بواسطة الجي بي اس و اعطائها طرق و احداثيات فتقوم الطائرة بالطيران و الذهاب الى المناطق التي تم برمجتها عليها و تصويرها و بعد الانتهاء ترجع الى مكان اطلاقها و يمكن ايضا ارجاع الطائرة الى مكان الاطلاق بشكل سريع في حالة اي طارئ و ذلك بواسطة زر واحد على جهاز التحكم و ستلغي الطائرة مهمتها و ترجع الى مكان الاطلاق فورا و تهبط بشكل آلي من دون تدخل من الجندي و الطائرة مزودة بكاميرات ملونة لتسجيل الفيديو و ايضا كاميرات تعمل بالاشعة التحت الحمراء للتصوير في الليل و الظروف الجوية السيئة و مفيدة جدا للمهام الاستخاباراتية و مهام استطلاع و مهام تجسس و الهجوم على العدو .

ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺗﺠﺴﺲ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ

ﺗﻨﻔﻖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ، ﻭﺗﺰﻭﺩﻫﺎ ﺑﺎﻻﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺳﻤﻌﻲ ﻭﺑﺼﺮﻱ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻭﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﻬﺎ. ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻭﺣﺴﺐ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻭﻟﺼﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﻗﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺙ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻭ ﺯﻻﺯﻝ ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺗﺴﺮﺏ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮﺓ ، ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻣﺎﻛﻨﻬﻢ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫﻫﻢ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ. ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻟﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ، ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻬﻴﻠﻮﻛﺒﺘﺮﺍﺕ ﻭﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺒﺬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻘﺐ . ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻭﺣﺴﺐ ، ﺑﻞ ﻋﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ ﻟﺰﺭﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ،ﺳﻌﻴﺎً ﻟﺘﺠﻨﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ. ﻭﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺨﻔﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺪﻱ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻃﻔﺎﺀ ، ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻋﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ . ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﻓﻲ ﻳﺪ ﻣﺨﺘﺮﻋﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ . ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺠﻢ ﻭﻋﻤﻞ ﻃﻴﻮﺭ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ ﺍﻻﻟﻴﺔ ، ﻓﺤﻴﻦ ﺗﻔﺮﺩ ﺍﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ﻳﺼﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻰ 6.5ﺑﻮﺻﺔ ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ، ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ . ﺑﻞ ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺑﺴﺮﻋﺎﺕ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ 11 ﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﻓﺮﻓﺔ ﺑﺄﺟﻨﺤﺘﻬﺎ ، ﺍﻣﺎ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺳﻂ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎً. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻥ ﺗﺼﻌﺪ ﻭﺗﻨﺤﺪﺭ ﻋﻤﻮﺩﻳﺎً ﻭﺍﻥ ﺗﻄﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﺎﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ ﻣﻊ ﻭﻋﻜﺲ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﻛﻄﺎﺋﺮﺓ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ . ﺃﻱ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﺤﻮﻡ ﻭﺗﺠﺜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻌﺪﻭ . ﻭﻳﻘﻮﻝ » ﻣﺎﺕ ﻛﻴﻨﻮﻥ » ﻭﻫﻮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺸﺮﻭﻉ «AeroVironment» ﺑﻜﺎﻟﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ: ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻧﻀﺤﻚ ﻻﻧﻨﺎ ﺻﻨﻌﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ. ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ . ﻭﺑﺬﺍ ﺍﻧﺘﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻃﺎﺋﺮﺗﻬﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻌﺴﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ. ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺪ ﻛﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ، ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻭﻝ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺗﺠﺴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻃﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ. ﻭﻳﻀﻴﻒ ﻣﺎ ﺕ ﻛﻴﻨﻮﻥ «: ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﺻﻌﺐ ، ﻭﺑﻘﻴﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ » ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺻﻌﻮﺑﺔ ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻻﺻﻌﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻴﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻳﻀﺎً » ﻟﻜﻦ «AeroVironment ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ . ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ، ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﻧﺮﻭﻓﻴﺎ ، ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻔﻮﺭﻧﻴﺎ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺯﻭﺍﺣﻒ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﺮﺍﺗﻮ ﺳﻔﻴﺮ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻟﻤﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻭﺑﺬﺍ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﻴﺎﺭ . ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻴﻮﺭﺍً ﻓﻘﻂ . ﻓﻨﺠﺎﺡ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻃﺎﺋﺮ ﺍﻟﻄﻨﺎﻥ ﻳﻤﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺠﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻄﻴﻮﺭ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ . ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻃﻮﺭﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻮﻛﻬﻴﺪ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻘﻴﻘﺐ ، ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﻣﻼﺣﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﺳﺘﺸﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻻﻳﺰﻳﺪ ﻭﺯﻧﻬﺎ ﻋﻦ ,07 ﺃﻭﻗﻴﺔ . ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺯﺭﻉ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺗﺠﺴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻷﺟﻨﺤﺘﻬﺎ . ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺳﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ . ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻳﻀﺎً ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ . ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻮﻑ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ . ﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺳﺘﻐﺪﻭ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻮﻃﺎﺕ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺔ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﻭﺩ

تركيا هى المصدر الأساسى

أكد الإعلامي خالد صلاح أن ملف الأمن العام ما زال يحتاج الكثير من الانضباط لرجوع هيبة الدولة، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع الحريات والالتزام بتطبيق القانون. وأضاف صلاح خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" أن هناك العديد من طائرات التجسس تهرب لمصر من تركيا بعضها مزودة بأسلحة نارية، موضحا أن الكثير من المؤامرات تدبر ضد مصر من دول خارجية.

طائرات التجسس الصغيرة ومعركة الضربة الوقائية

أكد اللواء كمال الدين حجاب، الخبير والباحث الاستراتيجي والعسكري، أن ضبط سلطات المطارات المصرية، لأجهزة التجسس المزروعة داخل طائرات غيرة تعمل بـ"الريموت كنترول"، تؤكد أن مصر تمر بمرحلة صراع سياسي عسكري تحت مسمى "الضربة الوقائية"، وتنفذها الدول الكبرى المعادية لمصر. وأوضح "حجاب" أن هذه الضربة الوقائية تهدف لتشتيت الدولة المصرية وجعلها غير قادرة على فعل أي إجراء إيجابي تستعد به للمستقبل، تارة يكون هذا التشتيت بافتعال أزمة عسكرية على الحدود، وتارة أخرى بتنشيط اعتصام الطلبة، وتارة أخيرة بجعل مصر دائما في حالة قلق مستمر من أي محاولات للتجسس عليها. وأشار إلى أن الضربة الوقائية تمتد لسنوات طويلة، وتتنوع في أشكالها وأوقاتها وأماكنها. وشدد الخبير العسكري على ضرورة تشكيل مجلس حكماء يكونوا بجانب الرئيس القادم تطرح إليهم المشكلة بأبعادها المختلفة، وعليهم تحديد المعالم والاتجاهات القادمة منها، وأسلوب مواجهتها والحلول الممكنة، والرئيس يتخذ قراره. يذكر أن الأشهر الأخيرة تمكنت فيها سلطات المطارات االمصرة من ضبط عدد من الطائرات ذات الريموت كنترول التي تستخدم لغراض التجسس، و كان آخرها طائرتين هليكوبتر بالريموت كونترول تم ضبطها بمطار القاهرة اليوم حاول راكبان كوريان تهريبها للبلاد لدى وصولهما من الخليج.

45 طائرة تم ضبطها بمطار القاهره

تمكن مطار القاهرة الدولي من ضبط ٤٥ طائرة صغيرة الحجم يمكن استخدامها في أعمال تجسس منذ بداية العام الجاري، بحسب مدير جمارك المطار أحمد حسن. وقال حسن في تصريح إلى وكالة "الأناضول"، إن "مطار القاهرة الدولي تمكن من ضبط ٤٥ طائرة أطفال تعمل بجهاز تحكم عن بعد وتطير لمسافات بعيدة، ومزودة معظمها بكاميرات تصوير وذاكرة للتسجيل، يمكن استخدامها فى أعمال تجسس وتصوير الأماكن السيادية". وأضاف أن الطائرات التي تم ضبطها هي ٢٠ طائرة كانت بصحبة مصريين قادمين من الدوحة، بينهم فلسطيني الجنسية، و٧ طائرات مع ركاب قادمين من دبي، و٤ طائرات مع ركاب قادمين من جدة، و٤ طائرات من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وطائرتان من الصين، ومثلهما في كل من العاصمة التايلاندية بانكوك، وأبو ظبي مع راكب قادم من باكستان عن طريق أبو ظبي، وطائرة واحدة مع ركاب قادمين من كل من جوهانسبرج (جنوب أفريقيا) والكويت وطرابلس (ليبيا) ونيويورك.

وبحسب حسن، فإن الطائرات التي تم ضبطها معظمها مزودة بكاميرات، لكنها تكون في أغلبها هدايا يأتي بها الركاب لأقاربهم ومعارفهم في مصر. وأوضح أن مصر تحظر دخول مثل هذه الطائرات لإمكانية استخدامها فى أعمال التجسس، حيث يعرض حاملها للمساءلة القانونية لمخالفته لقانون الأسلحة والذخيرة، مشيرا إلى أنه في حالة ما إذا كانت الطائرة المضبوطة مزودة بكاميرات يتم تحرير محضر للراكب.