كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - بالفيديو.. لايبزيج يُمطر شباك دوسلدورف في الدوري الألماني

لايبزيج

اكتسح لايبزيج مضيفه فورتونا دوسلدورف، برباعية نظيفة، اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ19 من الدوري الألماني.

وعلى ملعب (إسبريت أرينا)، سجل أهداف الضيوف كل من، المهاجم الدنماركي يوسف بولسن "هدفين" (ق2 وق16)، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي (ق9)، ولاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر (ق68).

وشهد اللقاء سيطرة تامة للايبزيج، على جميع مجريات اللعب.

وبهذا الفوز، رفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 34، في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فورتونا دوسلدورف عند 21 نقطة، في المركز الـ14.