كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - استجابة لدعوة السيسي.. مؤسسة أبو العينين الخيرية تجري 100 عملية زرع قرنية بالمجان

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تعاون مشترك بين مؤسسة أبو العينين الخيرية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لإجراء 100 عملية زرع قرنية بالمجان استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» وذلك ابتداء من يوم الاثنين بهدف القضاء على قوائم الانتظار لمرضى القرنية بالقرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المختلفة.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مؤسسة أبو العينين الخيرية بالتعاون مع مؤسسة الأورمان قامت بعلاج مئات الحالات.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة زراعة القرنية في العين الواحدة تتكلف نحو 30 ألف جنيه، موضحا ان هناك آلاف ينتظرن وجود دعم من المؤسسات الوطنية ومن الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد للشعب أنه لا ينساهم وبدأ بحملة الكشف عن فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار «١٠٠ مليون صحة» ثم حملة «نور حياة» لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.