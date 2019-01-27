كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسى: إجراءات فرنسية ضد مواقع التواصل.. ولا يوجد لدينا سجناء رأي

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فرنسا اتخذ إجراءات حاسمة ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة بهدف حماية الأمن الداخلي بعد مظاهرات استمرت لمد شهرين.

وتابع موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أن وزير الداخلية الفرنسي تحدث أنه يقوم بحماية الأمن الفرنسي وسيتم إعطاء الضباط كاميرات بهدف منع أي اعتداءات.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة الفرنسية منحت حكام الولايات والمحافظين، إجراءات بتحديد إقامات وتحركات العناصر المشتبه بها، وتحديد خطوط سير تلك العناصر، ومنعها من الخروج من المنزل لمدة قد تصل إلى شهر، وعندم سيره في مناطق محددة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه لا يوجد في مصر شخص واحد مسجون بسبب إبداء رأيه، موضحا أن من يحاكم في مصر بسبب ما كتبه بشأن دعوات للتفجير والقتل، والتخريب، ولو كان ذلك المشهد في فرنسا سيحصل ذلك الشخص على عقوبات مضاعفة.