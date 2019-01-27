كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - جونياس يُعلن قائمة وادي دجلة لمباراة الأهلي

وادي دجلة

عاد مصطفى طلعت إلى وادي دجلة مجددا بعد فسخ تعاقده مع حرس الحدود، وتواجد أيضا في قائمة فريقه لمواجهة الأهلي. وكشف تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي مساء غد في بطولة الدوري. وشهدت القائمة تواجد مصطفى طلعت الوافد الجديد، بجانب يايا سوماهارو الأجنبي الجديد. وجاءت قائمة وادي دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف – شريف رضا - خالد وليد. الدفاع: رمزي خالد – أسامة العزب – أحمد رمضان "بيكهام" – بسام وليد – طع عثمان - عمرو صالح الوسط: حسام عرفات - محمد عبد العاطي – يايا سوماهورو - يعقوبو بوزاس فاسيليوس - محمد هلال - إبراهيم عايش - أحمد سعيد - مصطفي طلعت. الهجوم: إبراهيما نداي - محمد جمال "بيبو".

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