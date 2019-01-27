كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - كوكا يُشارك في فوز أولمبياكوس على أستيراس بالدوري اليوناني

كوكا

فاز فريق أولمبياكوس بهدفين مقابل لا شيء على فريق أستيراس تريبوليس، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب "تريبوليس"، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من الدوري اليوناني.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي "احمد حسن كوكا" مهاجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف أولمبياكوس، حيث شارك كأساسي، وخرج في الدقيقة 63.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الضيوف بهدف نظيف، سجله "كوستاس فورتونيس" في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني من المباراة سجل "لازاروس دولوبولوس" الهدف الثاني لأولمبياكوس في الدقيقة 50.

هذا الفوز رفع رصيد فريق أولمبياكوس للنقطة 39، في وصافة الدوري اليوناني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر باوك، فيما توقف رصيد فريق أستيراس عند 18 نقطة بالمركز الحادي عشر.