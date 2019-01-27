كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - مصور واقعة "طفل البلكونة": الوقت لم يكن في صالحي لإنقاذه

كتبت : شيرين عصملي

قال مصور فيديو "طفل البلكونة" محسن عبد الراضى، إنه فكر في إنقاذ الطفل بعدة طرق ولكن الوقت لم يكن في صالحه، لذلك قرر تهديد السيدة بتصوير ذلك الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إن لم تتوقف عن دفع طفلها للخارج.

وأشار "عبد الراضي" خلال لقاء تليفزيوني في برنامج "كلام البنات" المذاع علي قناة TeN، إلى أن تصريحات السيدة الخاصة بفقرها، وأنها لا تملك يومها إلا 10 جنيهات، ليس مبررًا لتضحي أو تعاقب طفلها بتلك الطريقة الخطرة، وقد نوّه إلي أنهم أسرة فقيرة للغاية بالفعل ولا يملكون أي أموال.

وأضاف عبد الراضي، أن السيدة استجابت لصرخات الجيران وأهالي الحي في نهاية الأمر، مما دفعها لإدخال الطفل مرة أخرى وانهالت عليه بالضرب المبرح بطريقة عنيفة، مما أثار الشك علي مواقع التواصل الاجتماعي أنها ليست والدته.