كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - فينيسيوس وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام إسبانيول بالليجا

فينيسيوس وبنزيما

أعلن المدرب الأرجنتيني "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة إسبانيول في الدوري الإسباني.

ويحل النادي الملكي ضيفًا على نظيره الكتالوني في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " كورنيلا البرات"، ضمن لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من الليجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، سرجيو ريجليون.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، لوكاس فاسكيز.