كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - ‏‏باناسونيك توسّع تشكيلتها من أفران المايكروويف المزوّدة بتقنية العاكس

‏‎‏‏عززت ’باناسونيك‘ تشكيلتها من أفران المايكروويف المتطورة مع إطلاق النموذج ’سولو‘ ‏‎NN-ST65‎‏ والنموذج ’جريل‘ ‏‎NN-GT67‎‏. ولم يؤثر حجمهما الصغير على تصميمهما الاستثنائي وقدرتهما على إحداث تأثير كبير في عملية إعداد الطعام، حيث يتمتعان بالأداء الرائع والمزايا الكاملة. وتمّ تجهيز النماذج الجديدة بتقنية العاكس الرائدة التي ابتكرتها ’باناسونيك‘، والتي تمنح فرن المايكروويف القدرة على توفير ‏‏تدفق سلس للطاقة الحرارية ‏‏للحصول على نتائج طهي فائقة.‏

‏‏وفي تعليقه، قال ‏‏تومويوكي يوكوتا، مدير المنتجات لدى ’باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق‘:‏‏ "ابتكرت ’باناسونيك‘ تقنية العاكس ليحصل عملاؤنا على أفضل تجربة طهي ممكنة، وتتحول بذلك أفران المايكروويف التي تنتجها الشركة إلى عنصر أساسي في كافة مطابخ الشرق الأوسط. وانطلاقاً من فخرنا باستكمال مشوار دام 30 عاماً مع هذا الابتكار الرائد، واحتفاء بالنجاحات التي يحققها، نعتزم توسيع محفظة ’باناسونيك‘ من أفران المايكروويف المزودة بتقنية العاكس عبر إضافة نماذج جديدة متوسطة الحجم. ويعتبر النموذجان ‏‎NN-ST65‎‏ بسعة 32 ليتر، و‏‎NN-GT67‎‏ بسعة 31 ليتر، أفضل حلول الطهي التي ستتكامل بشكل مثالي مع جميع المطابخ مهما ضاقت مساحاتها، ودون التنازل عن مزايا الأداء أو التصميم الأنيق".‏

‏‏تقنية العاكس من ’باناسونيك‘‏

‏‏يأتي ابتكار تقنية العاكس من ’باناسونيك‘ ضمن سياق التكنولوجيا اليابانية عالية الدقة التي تشتهر بها العلامة التجارية لتتحول هذه التقنية إلى مقياس مرجعي في القطاع، وتتيح لأفران المايكروويف القدرة على توزيع الحرارة بشكل متساوي طيلة عملية الطهي. وبفضل تسلسلات الطاقة المتدرجة باستمرار، يتم طهي الطعام بشكل أكثر توازناً مع الحفاظ على النكهة الغنية والقوام والعناصر الغذائية القيّمة. وعلاوة على ذلك، يعمل العاكس على تقديم طاقة التسخين المثلى لكل نوع من الأطعمة أثناء الطهي، مما يمنع حالات التقلص أو الطهي الزائد عن الحاجة. ‏

‏‏كما نجحت ’باناسونيك‘ في تطوير تقنية فك التجميد التربو، بحيث يتمكن المستخدمون من فك تجميد الطعام بشكل أسرع مقارنة مع تقنية ’باناسونيك‘ السابقة لفك التجميد التلقائي. وتعتبر هذه التقنية الحل الأمثل للعائلات التي تعيش نمط حياة حافلاً بالمشاغل، حيث تستخدم تقنية فك التجميد التربو بالعاكس نظام تسلسل متطوراً يعتمد على ميزة العاكس لتقديم الطاقة بشكل مستمر، مما يؤدي إلى فك التجميد بشكل أكثر توازناً وفي نصف الوقت.‏

‏‎ ‏‏كما تمتاز تصاميم أفران المايكروويف مع تقنية العاكس من ’باناسونيك‘ أنها أخف وزناً وأكثر أناقة وأصغر حجماً لتوفر حيّزاً أكبر في المطبخ لتحضير الطعام. وبفضل لوحة الدارات المدمجة والمكثفات الكهربائية الأصغر حجماً، تأتي الأفران ذات تقنية العاكس بأبعاد خارجية أصغر، مع حيز أكبر في الداخل مقارنة بأفران المايكروويف التقليدية.‏

‏‎ ‎‏‏المواصفات الداخلية لفرن ‏‎NN-ST65‎

‏‏تم تصميم فرن المايكروويف ‏‎NN-ST65‎‏ للاستمتاع بتجربة طهي سريعة ومريحة بقدرة 1000 واط؛ وتعتبر الحل الأمثل لتحضير وجبات لذيذة تجمع أفراد العائلة. ويمتاز هذا النموذج ‏‏بدورات طهي ذكية مبرمجة مسبقاً‏‏ لتحضير المأكولات الشائعة مثل اللحوم والخضروات والحساء، حيث تضبط هذه البرامج فترات الطهي ومستويات الطاقة والحرارة تلقائياً. وبمجرد ضغطة بسيطة على ‏‏زر استشعار إعادة التسخين‏‏، يجري الفرن حساباته لتحديد الفترة المثلى لإعادة تسخين الطعام. ويتألق الفرن ‏‏بوظيفة ‏‎Quick 30‎‏ التي تتيح للمستخدمين إمكانية الطهي بسرعة وبساطة لمدة 30 ثانية دون الحاجة إلى تحديد إعدادات إضافية.‏

‏‏وفضلاً عن الوظائف الرئيسية، يمتاز الفرن ‏‎NN-ST65‎‏ بتصميم أنيق غاية في الجمال والذكاء، ‏‏مع لمسات نهائية باللون الأسود ولوحة تحكّم ‏‎LCD‎‏ تعمل باللمس‏‏، إضافة إلى تزويده بمصباح ‏‎LED‎‏ ساطع صديق للبيئة، مما يسهم في إنارة الجزء الداخلي للفرن بشكل أكبر، ويسهل بذلك عملية التحقق من حالة نضج الطعام في الداخل دون مقاطعة العملية.‏

‏‏يتوفر فرن ‏‎NN-ST65‎‏ الآن في مختلف صالات عرض ’باناسونيك‘ ومتاجر التجزئة الكبرى ولدى الموزعين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسلطنة عُمان.‏

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