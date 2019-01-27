كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسي: غدا.. أوضح لكم الفرق بين مصر فى 28 يناير ومصر الآن

معتز عوض

قال الإعلامى أحمد موسى، إن التقارير التي تتحدث عن مصر فى أحد المؤتمرات بفرنسا مدفوعة الأجر، وتستهدف الدولة المصرية.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "كل ما ذكر على لسان بهى الدين حسن فى أحد المؤتمرات بفرنسا غير صحيح".

وتابع: "غدا أوضح لكم الفرق بين مصر فى 28 يناير ومصر الآن، وسترون كيف تغيرت مصر".

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد ما يسمى بالنشطاء السياسيين، تمثل فى تحديد إقامة واعتقالات.

ولفت إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات حاسمة ضد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ضد الدولة.