كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - أحمد موسي: غدا.. أوضح لكم الفرق بين مصر فى 28 يناير ومصر الآن
معتز عوض
قال الإعلامى أحمد موسى، إن التقارير التي تتحدث عن مصر فى أحد المؤتمرات بفرنسا مدفوعة الأجر، وتستهدف الدولة المصرية.
وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "كل ما ذكر على لسان بهى الدين حسن فى أحد المؤتمرات بفرنسا غير صحيح".
وتابع: "غدا أوضح لكم الفرق بين مصر فى 28 يناير ومصر الآن، وسترون كيف تغيرت مصر".
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد ما يسمى بالنشطاء السياسيين، تمثل فى تحديد إقامة واعتقالات.
ولفت إلى أن فرنسا اتخذت إجراءات حاسمة ضد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى ضد الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسي: غدا.. أوضح لكم الفرق بين مصر فى 28 يناير ومصر الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.