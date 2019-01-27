كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - التعديلات المقترحة على قوانين الأحوال الشخصية-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو بمجلس النواب، إن سن الحضانة المتعلق بالتعديلات على قانون الأحوال الشخصية المقدم من جانبها لمجلس النواب يطالب باعتبار حضانة الطفل للأم يكون حتى سن 15 بدلا من 9 سنوات.

وأوضحت " الهواري" خلال لقاء خاص ببرنامج "كلام بنات" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه يجب أن تكون الولاية الخاصة بالرعاية والتربية للمرأة حتى يستطيع الطفل أن يحدد مع من يريد أن يعيش، لافتة أن الدستور ينص على أن الطفل يظل طفلا إلى أن يكمل عامه 18.

وأضافت أن قانون الطفل يتضمن هذا النص أيضا، منوهة إلى أنها وضعت في قانون حضانة الطفل أن تكون الحضانة للأم و من ثم أم الأم ثم أم الأب.