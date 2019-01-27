كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - رسمياً - توماس دول مدربًا جديدًا لهانوفر الألماني

توماس دول

أعلن نادي هانوفر، اليوم الأحد، تعيين توماس دول، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفا لأندريه برايتنرايتر، الذي أقيل من منصبه، بعدما فشل الفريق تحت قيادته، في تحقيق الفوز بـ8 مباريات.

ويحتل هانوفر المركز الثاني من القاع، برصيد 11 نقطة من 19 مباراة، وخسر (1-5) أمام بوروسيا دورتموند أمس السبت.

ويبتعد هانوفر، بفارق الأهداف عن نورنبرج صاحب المركز الأخير.

وقال هوريست هيلدت المدير الرياضي في بيان "القرار صعب للغاية بالنسبة لنا وبالنسبة لي شخصيًا؛ لأن علاقة العمل بيني، وأندريه كانت وثيقة للغاية، وكانت دائمًا محل ثقة كبيرة".

وأضاف "سيكون اسمه مرتبط دائمًا بصعودنا لدوري الدرجة الأولى في 2017، وبقائنا في الدوري في الموسم الماضي".