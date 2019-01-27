كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - معرض القاهرة الدولى للكتاب يستقبل مليون زائر حتى الأن

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب إن عدد زوار معرض الكتاب المقام حالياً فى تزايد يوماً بعد يوم، حيث قارب العدد أمس ٢٠٠ ألف زائر، ومثله اليوم، حيث تجاوز مجموع زوار المعرض خلال الأيام الماضية وحتى اليوم المليون زائر.

وللمرة الأولى منذ انطلاق المعرض فى 23 من هذا الشهر، فتح جناح السفارة الأمريكية أمس أبوابه للزوار بعد غلقه منذ انطلاق المعرض فى دورته الخمسين، وكان موظفو السفارة موجودين منذ اللحظات الأولى صباح اليوم لاستقبال زوار المعرض وممارسة عملهم.

وقال موظف مسئول فى جناح السفارة الأمريكية إن «ما حدث أنهم جاءوا قبل المعرض بأيام مثل باقى دور النشر ووضعوا الكتب على أمل أن تحل مشكلة تتعلق بشأن أمريكى داخلى وهى عدم الموافقة على الميزانية والتى كانت مغلقة بسبب غلق الحكومة الفيدرالية، وعلى هذا فإن كل موظفى الحكومة كانوا لا يعملون قانونياً، وتم حل هذه المشكلة يوم الجمعة الماضى».

وشهد معرض الكتاب هذا العام اقبالا كبيرا من دور النشر فى 35 دولة فى العالم ، واقبال كبير من الزوار من المصريين والعرب والأجانب ، خاصة وان اقامة المعرض فى أجازة نصف العام مكن العديد من الأسر من الاستفادة من عروض الطيران للحضور الى مصر لمتابعة الحدث الكبير فى اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ، خاصة مع العروض المميزة التى قدمتها عددا من شركات الطيران ، والتى يمكن الحصول عليها بتفقد موقع https://www.travelstart.com.sa .

من جهة ثانية، يشارك الجناح السعودى ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخمسين، من خلال «ركن الأطفال» بأعمال سينمائية سعودية متخصصة فى أفلام الكرتون، تهدف لتعليم الأطفال العديد من السلوكيات والتَعَرُّف على مبادئ لغتهم العربية ودينهم الحنيف من خلال أفلام كارتونية مبسطة، وهى من إنتاج وإخراج سعودى.

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وشهد الجناح إقبالاً كبيراً اليوم على «المتاحف النبوية» التى تضم مجسمات لمنازل الصحابة خلال عهد النبوة فى كل من «مكة والمدينة»، ومجسم آخر لـ«مكة» خلال العهد الحديث، بخلاف ورشة لكسوة الكعبة. وللمرة الأولى تشارك شاعرات سعوديات فى فعاليات المعرض، حيث أقيمت أمس أمسية شعرية ضمت الشاعرتين هند المطيرى وبشاير محمد، وسط احتفاء جماهيرى كبير.

وشهد مسرح المعرض اليوم فعاليات العرض المسرحى «الحكاية روح» الذى تقوم ببطولته الفنانتان إيناس نور ورحمة ممدوح، وهما من محاربى مرض «التوحد».