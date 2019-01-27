كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - خالد الجندي يدعو بسحب فيلم "الضيف" من السينما

كتبت : شيرين عصملي

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك أخطاء دينية كثيرة في فيلم الضيف، مؤكدًا أن الفيلم يحمل تحريفا للقرآن الكريم.

وناشد "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد على، رجال الأعمال المسلمين بإنتاج فيلم سينمائي يؤكد فرضية الحجاب.

وأوضح : "قعدوا يغلطوا في البخاري بس متوصلش للقراَن الكريم، وهيئة كبار العلماء والأزهر و6 جهات دينية أقروا بفرضية الحجاب والفيلم يؤكد عدم فرضيته إزاي؟، وعدد الأخطاء القرآنية كثيرة للغاية الأمر الذي يستوجب التحقيق مع الرقابة على المصنفات الفنية للتحقيق، وسحب الفيلم من السينما وإعادة تصحيح الآيات والأمور الفقهية الخاطئة".

وأضاف: "لأن عندنا القرآن يتيم مفيش حد من المؤسسات الدينية انتفض على تحريف كتاب الله في الفيلم وسوف تظل راسخة بصورة خطأ في أذهان الناس، احنا في كارثة بسبب وجود شيوخ انعدمت الغيرة على الدين بداخلهم، وعدم مراجعة الآيات القرآنية والأحكام الفقهية في الدراما والسينما كارثة حقيقية، مستخسرين يجيبوا شيخ يراجع الآيات القرآنية.. دى جريمة تدمر الأجيال القادمة وتشوه الدين".