كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 09:59 مساءً - الرابح الأكبر اليوم - الجنيه المصرى يرتفع أمام جميع العملات وأولها الدولار

مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد هناك رابحون وخاسرون ، فى كافة المجالات ، مال وأعمال ، رياضة ، فن ، حتى على مواقع التواصل الاجتماعى هناك رابحون وخاسرون .

وفى البشاير قررنا ان نرصد يوميا لقرائنا الكرام أبرز الرابحين فى كل يوم ، ليكونوا شعلة أمل للأخرين .

اليوم بلا شك أن الرابح الأكبر هو الجنيه المصرى الذى ارتفع أمام جميع العملات الأجنبية والعربية ، وعلى رأسها الدولار الأمريكى الذى فقد قرابة الـ 20 قرشا من قيمته فى تعاملات اليوم .

ارتفاع الجنيه يأتى نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى التى تواصلها مصر بنجاح كبير ، مما حذى بمديرة صندوق النقد الدولى للإشادة بها فى بيانها الصادر الجمعة الماضى مضيفة أن معدلات النمو فى مصر أصبحت من أعلى معدلات النمو فى المنطقة .

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

وقال مصدر في البنك المركزي، أول أمس الجمعة إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

فى نفس الوقت الذى أوضت فيه كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.

وقالت لاجارد في بيان الجمعة الماضية إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة، وأشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ 2011.

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