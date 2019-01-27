انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: طفل صيني يحقق شهرة كبيرة لمهارته في الحلاقة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 09:50 مساءً - فاجأ طفل صيني، من مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، رواد وسائل التواصل الاجتماعي بقدراته المذهلة، وحصل على أكثر من مليون متابع، بسبب مهارته في تصفيف الشعر.

وكان جيانغ هونغ تشي (6 أعوام)، يساعد والده بصالون الحلاقة عندما أتم الرابعة. في البداية، تلقى بعض المساعدة من الكبار، ولكن خلال عامين أتقن المهارات اللازمة؛ وهو ما سمح له بتقديم خدماته الخاصة.

وشارك والدا الفتى فيديو له وهو يعمل بعض القَصات المذهلة، على إحدى الشبكات الاجتماعية الصينية "Kuaishou"، حيث جمع أكثر من 1.5 مليون مشترك.