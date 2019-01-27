الأمهات مع بدء إجازة نصف العام: "خلِصنا من الدروس"

بدأت إجازة نصف العام للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، وتسعى بعض الأمهات إلى استغلال إجازة أبنائهن بشكل صحيح ينمي قدرات الأطفال العقلية والجسدية.

تقول داليا مجدي، ولي أمر طالبة بالصف الثالث الابتدائي، "في إجازة نص السنة بحرص دايمًا إني أفسح بنتي في مناطق أثرية عشان تعرف تاريخ بلادها زي الأهرامات والمتحف المصري وغيرها من المناطق الأثرية".

وأضافت أنها تحرص دائمًا على التزام ابنتها بالنوم مبكرًا، وممارسة رياضة السباحة لأنها من الرياضيات المفضلة لها.

وتابعت هايدي أحمد، ولي أمر طالب بالصف السادس الابتدائي، أن إجازة نصف العام بالنسبة لهم راحة من الدروس الخصوصية، مضيفة: "ابني بيحب يقضي الإجازة مع أصحابه وأنا بسيبه براحته عشان لما يرجع للدراسة يبقى تحصيله أفضل".

وأوضحت أن ابنها يسعى دائمًا لتنمية قدراته العقلية عن طريق القراءة المستمرة في مختلف المجالات وأنها تساعدة على ذلك من خلال اختيار الكتب التي تتلائم مع قدراته العقلية.

"إجازة نص السنة أسبوعين دايمًا بخلي بنتي تاخد فيهم كورسات لغة"، هكذا بدأت أمل فكري، أم لطالبة بالصف الثاني الإعدادي حديثها لـ"هُن"، مضيفة أنها في إجازة آخر العام تترك شهر لأبنتها تستمع فيه بالإجازة وشهرين تدخل دورات تدريبية لتعلم الموسيقى.

وترى أنه يجب استغلال أوقات الإجازة المختلفة ما بين الترفيه والتعلم.

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