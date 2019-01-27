والدة الطفل زين تعلن وصوله إلى مصر بعد مقاومة للسرطان 4 مرات

أعلنت رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، عن وصول الأسرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت "رضوى": "6 سنين و4 أنواع من السرطان.. طب إزاي؟ أولًا وأخيرًا بفضل ربنا وكرمه الذي لا يحصى، وثانيًا بتقبل أن ساعات الاختبار بيكون مش مرة واحدة، لكنه سلسلة من الاختبارات اللي فوق طاقة البشر ويكون السؤال هو إزاي نقدر نعيش ونتكيف ونطلع حاجة حلوة من جوة حاجة صعبة".

وتحدثت عن كتابها "زين.. حكاية عتمة نور"، موضحة: "كتبت الكتاب ده وأحساسي بالمسؤولية أني أحكي الحدوتة اللي ممكن تساعد حد و تفرحه.. تفكره أن الأمل دايمًا موجود في رحلة مليانة حكايات من قبل ما زين يعيى كمان.. يارب يعجبكوا ومنتظرة آرائكم.. دلوقتي بقا.... جاهزين؟ إحنا في الطريق يا مصر"، مشيرة إلى أن الكتاب متوافر في قاعة الدار المصرية اللبنانية، وستبرع بجزء من مبيعاته لصالح مرضى السرطان في مصر.

يشار إلى أن والدة زين طمأنت متابعيه عن تعافيه من السرطان للمرة الرابعة واستقرار حالته الصحية، وطلبت من متابعيه الاستمرار بالدعاء له.

​