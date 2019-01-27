لمرضى السكر.. 5 تمارين رياضية عليك ممارستها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:
يعاني نحو 8.6 مليون مصري من مرض السكر، إذ تأتي مصر في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث انتشار المرض، وفق تصريح سابق للدكتور هشام الحفناوي عميد المعهد القومي للسكر.
ورغم أهمية اتباع نظام غذائي معين للسيطرة على المرض إلا أن الرياضية لا تقل أهمية في تحجيم "السكري"، سواء في المنزل أو بالخارج، بحسب مروة الحسيني أخصائية أمراض الباطنة التي أوضحت لـ"الخليج 365" أن ممارسة الرياضة تقلل وزن المريض، وتُحسن عمل الأنسولين في الجسم، وتقل الحاجة إلى استعمال الأدوية المساعدة له، فتقل الأعراض المرافقة للمرض مثل الشعور بالخمول والتعب وورم الأطراف.
ولفتت إلى أنواع التمارين الرياضية التي يُنصح بها مرضى السكري بنسب محددة ومنها :
1- رياضة المشي.
2- الجري الخفيف.
3- ركوب الدراجة.
4- السباحة.
5- قفز الحبل.
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