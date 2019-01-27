كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - جراح عيون: 30 ثانية مدة الكشف الطبي على التلاميذ بمبادرة "نور حياة"

معتز عوض

كشف، محمد مختار، المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، عن تفاصيل مراحل مبادرة «نور حياة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعلاج ضعف وفقدان والإبصار، يبدأ بالمسح الطبي من خلال الكشف التقليدي للعيون.

وأضاف، محمد مختار، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه بعد إجراء المسح الطبي يتم الكشف باحدث الأجهزة التي وفرها صندوق تحيا مصر.

وتابع محمد مختار، المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، أنه خلال 30 ثانية من الكشف على التلميذ يستطيع الطبيب المعالج أن يحدد مستوى نظر الطالب، وهل يحتاج إلى نظارة أم لا، ثم تأتي الخطوة التالية أن يختار الطالب لون النظاره الذي يريده على أن يستلم النظارة خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 48 ساعة من تاريخ إجراء الكشف الطبي.

وأشار المتحدث الإعلامى لصندوق تحيا مصر، إلى أنه سيتم إطلاق 16 قافلة أسبوعية مجهزة تتحرك ضمن مبادرة «نور حياة» من أجل أن تجوب المحافظات، بهدف الكشف على مليوني مواطن من كبار السن، مع التعاقد مع 20 مستشفى حكومية وشرطية وقوات مسلحة، ثم يتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، 15 ألف عملية مياه زرقاء على العين.