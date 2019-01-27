كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - الدنمارك أبطال العالم في اليد بفوز كاسح على النرويج

الدنمارك

توج المنتخب الدنماركي بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد بعدما تفوق على النرويج بنتيجة 31-22 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق الدنمارك بنتيجة 18-11، قبل أن يستمر التقدم في النصف الثاني من اللقاء الذي جاء بنتيجة 13-11.

تفوق الدنمارك الكاسح خلال اللقاء جاء بسبب تألق الحارس نيكولاس لاندين الذي نجح في التصدي لعدد كبير من الكرات الحاسمة خلال المواجهة.

ويعد هذا التتويج هو الأول للدنمارك في تاريخها، بعدما نجحت من قبل، بعدما حصدت ثلاث ميداليات فضية من قبل إلى جانب برونزية واحدة.

وجاءت خسارة النرويج أمام الدنمارك، لتصبح الثانية على التوالي في نهائيات بطولة العالم، بعدما خسرت النسخة الماضية لحساب فرنسا صاحبة الأرض.