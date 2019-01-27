كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - بالفيديو.. توتنهام يودع كأس إنجلترا بالخسارة أمام كريستال بالاس

كريستال بالاس

ودع فريق توتنهام هوتسبير بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32 ، عقب خسارته اليوم أمام مضيفه كريستال بالاس 2-0 ، خلال المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "سيلهورست".

تقدم كونور ويكهام بالهدف الأول لكريستال بالاس فى الدقيقة 9 وأضاف أندرياس تاونسيند الهدف الثاني فى الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

ويعاني توتنهام من الغيابات المؤثرة خلال هذه الفترة، بإصابة الثنائي هاري كين وديلي آلي ، وغياب هيونج مين سون بسبب مشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا.

وبهذه النتيجة يتأهل كريستال بالاس إلى الدور ثمن النهائي من البطولة، بينما يواصل توتنهام السقوط بعد الخروج من نصف نهائي كأس الرابطة منذ يومين أمام تشيلسي 2-0 .