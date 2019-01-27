كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - الأولمبية تُحيل مخالفات بعثة الزمالك لكينيا إلى وزارة الرياضة

هاني زادة

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، إحالة مخالفات في بعثة نادي الزمالك المتجهة إلى كينيا لملاقاة فريق جورماهيا بالكونفدرالية الأفريقية، لوزارة الشباب والرياضة.

وبحسب بيان رسمي أصدرته اللجنة الأولمبية، فإن القرار جاء بعد اكتشاف عدد من المخالفات، من بينهم وجود اسم هاني زادة عضو مجلس الإدارة كرئيس للبعثة.

وشددت اللجنة في بيانها إلى أنها اكتشفت وجود اسم زادة عند فحص أوراق قرار السفر، وهو ما يخالف قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة المصرية ضده.

وجاءت المخالفة الثانية، بتسهيل استيلاء أحد المتهمين من أعضاء مجلس إدارة الزمالك -بحسب نص البيان- على أموال عامة عن طريق منحه بدل سفر مع البعثة.

أما ثالث المخالفات، فجاءت عن طريق وجود أسماء في كشف البعثة لم ترد في خطاب النادي، وهو ما يعد تعديلًا في أسماء البعثة بما يخالف لوائح وقوانين السفر للخارج.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تحفظها على الأوراق المرسلة من الزمالك، وإحالة الملف كاملًا إلى وزارة الشباب والرياضة للبت فيه.