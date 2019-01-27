كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - تعرفى على تاثير ماسك الليمون و بياض البيض قبل النوم

قدمت خبيرة التجميل و الصحة،رشا شلباية، ماسك يمكنك استخدامه قبل النوم بساعة للحصول علي بشرة نضرة و تفتحها بدون اللجوء الي شراء الكريمات بتكلفة باهظة و يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل.

ماسك الليمون و بياض البيض:

- اخفقي بياض بيضة واحدة جيدًا وأضيفي له عصير نصف ليمونة، واخلطي المزيج بشكل جيد.

- طبقي الماسك على بشرتك شرط أن تكون نظيفة ليس عليها أي آثار لمكياج سابق، واتركيه طوال الليل.

- اشطفي وجهك في صباح اليوم التالي بالماء الفاتر والصابون الغير حاوي على مواد كيميائية.

- واظبي على تطبيق الماسك ثلاث مرات أسبوعيًا، لتحصلي على بشرة نضرة مفعمة بالحيوية.