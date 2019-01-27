كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - طبيب الاهلي يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي

حمدي فتحي

صرح خالد محمود رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي، أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريقي اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، فيما عانى محمد هاني من آلام في إصبع القدم.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الانترنت: "حمدي فتحي، لاعب الفريق، اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة، وأدّى، اليوم الأحد جلسة في صالة التدريبات البدنية، على هامش مران الفريق الأخير الذي أقيم على ملعب التتش."

استبعد الجهاز الفني حمدي فتحي من مواجهة وادى دجلة التي ستقام في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز مساء غدًا الإثنين.

ويخضع فتحي، إلى برنامج علاجي وتأهيلي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث من المنتظر أن يواجه حامل لقب الدوري الممتاز، فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتحدث طبيب الأهلي عن حالة محمد هاني، حيث أوضح أن اللاعب اشتكى من آلام في إصبع القدم، وخضع للعلاج، اليوم، وتم ضمّه رسميًا للقائمة بعد التأكد من جاهزيته.