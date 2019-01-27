كتب ياسر ابراهيم - الأحد 27 يناير 2019 08:34 مساءً - بيراميدز يطلب التعاقد مع أحمد شديد قناوي

أحمد شديد قناوي

بات أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر الأسبق للأهلي والحالي لفريق الإنتاج الحربي، قريبا من الانتقال لفريق بيراميدز.

وكشف خالد مهدي مدير الكرة بفريق الإنتاج الحربي عن وصول ناديه عرضًا رسميًا من إدارة بيراميدز، للحصول على خدمات أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر الفريق، خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

وأكد مهدي، أن إدارة بيراميدز ترغب في الحصول على خدمات شديد قناوي، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضح مدير الكرة في الإنتاج الحربي، أن إدارة ناديه ستوافق على انتقال اللاعب إلى بيراميدز بشرط الحصول على مقابل مادي مناسب.

وأشار إلى أن تفاصيل الموافقة على عرض بيراميدز للتعاقد مع شديد قناوي، سيقتصر على حصول النادي على مبلغ مالي فقط دون دخول أي لاعبين في الصفقة.

وأكد، أن إدارة الإنتاج الحربي تعكف حاليا على دراسة عرض بيراميدز للتعاقد مع شديد قناوي، وستحسم موقفها من الصفقة خلال ساعات .

وكان أحمد شديد قد ارتدى قميص الإنتاج الحربي قبل موسمين، ويقدم مستوى جيد مع الفريق، ليصبح حاليا ضمن اهتمام نادي بيراميدز.